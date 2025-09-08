Nach der Auflösung von Jesus Piece will Sänger Aaron Heard die Band offenbar unter anderem Namen weiterführen.

Jesus Piece haben sich aufgelöst. Das verkündeten am 26.8. zumindest drei der vier Mitglieder in einem gemeinsamen Statement auf Instagram. Grund sei der plötzliche Austritt eines Band-Mitglieds aus persönlichen Gründen. Ein Name wird zwar nicht genannt, da jedoch Sänger Aaron Heard als einziger nicht auf dem Foto zu sehen ist, liegt nahe, das damit er gemeint ist. In dem Statement der Hardcore-Band heißt es: "Jesus Piece sind seit einer Weile tot. Ein Mitglied ist aus persönlichen Gründen ausgetreten und für uns fühlte es sich falsch an, ohne ihn weiterzumachen. Alles, was ihr unter diesem Namen oder einem ähnlichen Namen seht, das…