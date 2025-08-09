Kaum eine Band hat den spaßigen Piraten-Metal in den vergangenen Jahren mehr geprägt als Alestorm. Mit THE THUNDERFIST CHRONICLES soll sich einiges ändern.

Das komplette Interview mit Alestorm findet ihr in der METAL HAMMER-Juliausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Mit den Worten „Ich wollte weg von diesem Disco-Pop-Metal-für-Idioten-Sound“ beschreibt Kapitän Bowes die Herangehensweise zum neuesten Alestorm-Werk. Doch die Fan-Gemeinde der schottischen Spaßpiraten muss nicht gleich in Panik verfallen! Auch THE THUNDERFIST CHRONICLES wartet mit typischen Mitgröl-Hits, jeder Menge Humor und Verrücktheiten auf – so, als könnten Alestorm einfach nicht anders. Das ist es auch nicht, was Christopher Bowes mit seiner Aussage meint. Auf die Frage, in welche Richtung das…