Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Anna Of The North live in Berlin 19.02.2026

teilen
mailen
teilen

Künstler: Anna Of The North

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Sacramentum: Sänger Nisse Karlén ist tot
Sacramentum-Sänger Nisse Karlén hat sich im Alter von 50 Jahren das Leben genommen, wie seine Band in den Sozialen Medien mitteilt.
Der Frontmann der schwedischen Black Metal-Formation Sacramentum, Nisse Karlén, weilt nicht mehr unter uns. Seine Band-Kollegen posteten eine Mitteilung auf ihren Sozialen Kanälen. Dort heißt es, dass der Sänger infolge eines langen Kampfes mit seiner psychischen Gesundheit diese Welt verlassen hat. Sacramentum schreiben: "Mit tiefer Trauer teilen wir die herzzerreißende Nachricht, dass unser lieber Freund, Band-Kollege und einer der Gründer von Sacramentum, Nisse Karlén, verstorben ist. Er entschied sich aufgrund seiner Probleme mit seiner psychischen Gesundheit diese Welt zu verlassen." Bitte um Privatsphäre Die Band erbittet in dieser schweren Zeit Ruhe und bedankt sich bei Karlén: "Wir bitten nun freundlich um…
Weiterlesen
Zur Startseite