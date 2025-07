Die Fans von Rammstein-Frontmann Till Lindemann können sich über Zusatzshows bei der im Herbst stattfindenden "Meine Welt Tour 2025" freuen.

Rammstein nehmen sich derzeit bekanntlich eine Auszeit — doch Till Lindemann kann nicht stillsitzen, weswegen er im Sommer auf Festival- sowie im Herbst auf Solotour geht. Nun konnte der gebürtige Leipziger einige neue Termine für die "Meine Welt Tour 2025" im Oktober, November und Dezember eintüten, welche nun insgesamt 25 Konzerte umfasst. Ganz frisch ergeben haben sich die Gigs in Barcelona (13.11.), Madrid (15.11.) und Prag (18.12.). Zuletzt gab es einen personellen Wechsel in der Liveband von Till Lindemann. Wie der 62-Jährige in den Sozialen Medien mitteilte, ist Gitarristin Jessica Ruestow raus. Neu in die Formation rutschte Dani Sophia: "Till…