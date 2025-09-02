Offenbar entsteht derzeit eine Dokumentation über die Hollywood Vampires, von der es auch schon erstes Bildmaterial zu sehen gibt.

Die Geschichte der Hollywood Vampires beginnt schon 40 Jahre, bevor Alice Cooper, Johnny Depp und Joe Perry (Aerosmith) die Supergroup gründeten. The Rainbow Bar & Grill war vor allem in den Siebzigern der Musikertreffpunkt schlechthin. Genau dort gastierte regelmäßig eine Gruppe trinkfester Musiker, die sich Hollywood Vampires nannte. Zu deren Kern gehörte Alice Cooper, von dem auch der Name der Gruppe stammt. Vielbeschäftigte Freigeister Jedes Band-Mitglied bringt eine ganz eigene Geschichte mit, die 2012 zu einem Strang zusammenliefen. Genau das erzählt der Dokumentarfilm ‘Unleashed Spirits - The Rise Of The Hollywood Vampires’. Ein Veröffentlichungsdatum gibt es zwar noch nicht, aber…