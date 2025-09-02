Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Annenmaykantereit live in Leipzig 10.09.2026

teilen
mailen
teilen

Adresse:
Quarterback Immobilien Arena, Leipzig
Am Sportforum 2
04105 Leipzig

Webseite: https://www.quarterback-immobilien-arena.de/

Künstler: Annenmaykantereit

Ort: Quarterback Immobilien Arena, Leipzig

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

Weitere Konzerte in Leipzig

teilen
mailen
teilen
Hollywood Vampires: Dokumentation in Arbeit
Hollywood Vampires
Offenbar entsteht derzeit eine Dokumentation über die Hollywood Vampires, von der es auch schon erstes Bildmaterial zu sehen gibt.
Die Geschichte der Hollywood Vampires beginnt schon 40 Jahre, bevor Alice Cooper, Johnny Depp und Joe Perry (Aerosmith) die Supergroup gründeten. The Rainbow Bar & Grill war vor allem in den Siebzigern der Musikertreffpunkt schlechthin. Genau dort gastierte regelmäßig eine Gruppe trinkfester Musiker, die sich Hollywood Vampires nannte. Zu deren Kern gehörte Alice Cooper, von dem auch der Name der Gruppe stammt. Vielbeschäftigte Freigeister Jedes Band-Mitglied bringt eine ganz eigene Geschichte mit, die 2012 zu einem Strang zusammenliefen. Genau das erzählt der Dokumentarfilm ‘Unleashed Spirits - The Rise Of The Hollywood Vampires’. Ein Veröffentlichungsdatum gibt es zwar noch nicht, aber…
Weiterlesen
Zur Startseite