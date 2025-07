Adam Ramey, Sänger der Rap-Metal-Formation Dropout Kings, ist im Alter von 32 Jahren verstorben. Er hinterlässt eine Frau und eine Tochter.

Die Dropout Kings trauern um ihren Gründer und Frontmann Adam Ramey. Die Formation aus Phoenix, Arizona verabschiedet sich auf Facebook von dem 32-Jährigen, der am Montag, den 19. Mai verstarb. Die übrigen Band-Mitglieder posteten folgendes Statement, in dem sie sich auch für die emotionalen Beistand bedanken. Abschied Einleitend heißt es: „Das Leben trifft einen oft auf eine Weise, mit der man nie rechnet. Die Achterbahnfahrt, seine Träume zu verfolgen und dabei mit seinen Brüdern und Freunden etwas aufzubauen, ist eine Freude, die nur wenige in ihrer reinsten Form erleben dürfen – und wir waren über alle Maßen gesegnet, das gemeinsam…