Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Paradise Lost, Mammoth, Amorphis sowie einigen weiteren.

Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Amorphis 'Bones' Ashes Of Ares 'Keep On Walkin'' Brocarde 'Last Supper' Erra 'Gore Of Being' Feuerschwanz 'Valhalla' (feat. Doro) Green Carnation 'In Your Paradise' Steve Hackett 'Lilywhite Lilith' Hammer King 'King For A Day' Mad Dogs 'The Future Is Now' Mammoth 'The Spell' Mawiza 'Ti Inan Paw-Pawkan' (feat. Joe Duplantier) Of Mice & Men 'Wake Up' Paradise Lost 'Serpent On The Cross' The Pretty Wild 'Living Ded' Terminal Sleep 'They Circle Below' Year Of The Goat 'Alucarda'