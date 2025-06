Seit März 2024 gibt es im Haus der Geschichte in der Berliner Kulturbrauerei eine Sonderausstellung zum Thema Heavy Metal in der DDR, die man bis Ende August 2025 noch besuchen kann.

[Update vom 19.06.2025] Langsam neigt sich die Ausstellung gen Ende. Ende August werden im Rahmen des Pop-Kultur Festivals noch ein paar Talks und Konzerte zum Abschluss von „Heavy Metal in der DDR“ veranstaltet. Im Juli läuft ein neues Format: ein Kneipenquiz in der Ausstellung. 17.07.2025, 18 Uhr im Museum in der Kulturbrauerei späti! - Kultur nach Feierabend. Das Kneipenquiz Bei dem Kneipenquiz-Special verbringt ihr einen unterhaltsamen Abend in der Ausstellung „Heavy Metal in der DDR“, löst knifflige Aufgaben und spannende Wissensfragen und kommt bei einem Getränk mit netten Leuten ins Gespräch. Ihr braucht kein Metal-Spezialwissen, ein vorheriger Ausstellungsbesuch könnte jedoch…