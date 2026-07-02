In Kürze soll ein Buch erscheinen, das die Geschichte vom Aufstieg Slipknots und der Entstehung des Erfolgsalbums IOWA (2001) erzählt.

Am 28. August 2001 veröffentlichten Slipknot ihr zweites Studioalbum IOWA, das dieses Jahr 25. Jubiläum feiert. Auf der Platte widmen sich Corey Taylor und seine maskierte Truppe nicht nur ihrer Heimat, auch war die Entstehung mit allerlei Hürden gespickt. Laut dem 2021 verstorbenen Schlagzeuger Joey Jordison war dieser Zeitraum einer der schlechtesten in der Band-Geschichte. Während einige Band-Mitglieder wegen der vorangegangenen Tournee zum Debütwerk SLIPKNOT (1999) eine Pause verlangten, haben Jordison und der ebenfalls verstorbene, damalige Bassist Paul Gray dennoch mit den Arbeiten am neuen Material begonnen. Zudem haben Management-, Alkohol- und Drogenprobleme die Zusammenarbeit erschwert. Voller Einsatz Obendrein brach…