Es gibt gute Nachrichten von Vivian Campbell: Der Krebs beim Def Leppard-Rocker ist zum ersten Mal durchwegs in Remission.

Def Leppard-Gitarrist Vivian Campbell laboriert bekanntlich am Hodgkin-Lymphom (einem bösartigen Tumor im Lymphsystem). Da der Krebs zuletzt leider wieder aufzumucken begann, musste der Musiker seine Behandlung intensivieren, weswegen er einige Konzerte nicht absolvieren konnte. Nun vermeldet der 62-Jährige, dass sich der Krebs "erst mal durchweg in Rückbildung" befindet. So gab das Def Leppard-Mitglied im Gespräch mit SiriusXM-Moderator Eddie Trunk zu Protokoll: "Ich hatte tatsächlich sehr, sehr viel Glück. Denn ich bekam frühzeitig die Diagnose des Hodgkin-Lymphoms vor 12 oder 13 Jahren. Dann hat man mich mit allen Arten Chemo- und Immuntherapie sowie kombinierten Therapien durch die Mangel genommen. Und vor zehn…