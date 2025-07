Sänger Steve Perry hat zahlreiche Erinnerungsstücke aus seiner Zeit bei Journey für einen guten Zweck versteigert.

Mit Songs wie ‘Any Way You Want It’ oder ‘Don’t Stop Believin’’ haben Journey Hits für die Ewigkeit geschaffen – nicht zuletzt dank Steve Perrys exzellenter Gesangsarbeit. Dieser hat jüngst mit einer Auktion 215.000 US-Dollar eingenommen, um sie den Menschen in Altadena zukommen zu lassen, die Opfer der verheerenden Waldbrände in und um Los Angeles wurden. Erinnerungswürdig Die Auktion bestand aus über 50 Stücken aus dem persönlichen Archiv der Rock-Legende. Dazu gehörten handgeschriebene Texte bekannter Journey-Songs, Perrys eigene Gold- und Platin-Schallplatten sowie Vintage-Tour-Merchandise (darunter T-Shirts und Tourneeprogramme). Weiterhin enthalten war ein von Perry signiertes Journey-Kennzeichen, signierte Studioinstrumente sowie signierte Vinyl-Testpressungen,…