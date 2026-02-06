ALTER BRIDGE, das achte Album der Creed-Nachfolgegruppe, kommt mit ein paar Neuerungen daher, wie uns Mark Tremonti im Gespräch verrät.

Das komplette Interview mit Mark Tremonti von Alter Bridge findet ihr in der METAL HAMMER-Januarausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Geht es um die ungeschriebene Rock-Geschichtsregel, dass wenn eine Gruppe nach einer Reihe von Veröffent­lichungen ein Band-betiteltes Album herausbringt, dies eine personelle oder musikalische Veränderung impliziert, fällt die Titelfindungserklärung im Fall von ALTER BRIDGE durchaus pragmatischer aus. „Wir saßen im Studio und kamen darauf, dass wir noch kein Album haben, das nach uns benannt ist. Insofern lag es auf der Hand. Zumal es nach einer Reihe…