Bei Sick Of It All-Sänger Lou Koller tut sich bedauerlicherweise gerade wenig, was seinen Kampf gegen den Krebs angeht.

Lou Koller hatte sich im September 2025 mit der unschönen Nachricht zu Wort gemeldet, dass sich der Krebs bei ihm zurückgemeldet hat, nachdem er vier Monate zuvor vermeldet hatte, die Krankheit besiegt zu haben. Nun hat der Sick Of It All-Frontmann einen aktuellen Zwischenstand zu seiner Gesundheit abgegeben. Dabei bezeichnet die US-Hardcore-Ikone die derzeitige Lage als "Patt". Nicht hü, nicht hott "Hallo zusammen, was geht ab?", begrüßt Lou Koller die Fans. "Hier meldet sich Lou. Es ist eine Weile her. Um euch ein Update zu geben: Es gibt nicht viel zu erzählen. Die Behandlungen laufen okay. Allerdings richten sie nicht…