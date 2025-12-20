Gojiras Joe Duplantier erklärt, warum die Band nie ein komplettes Album live spielen würde. Außerdem gibt er ein Update zum neuen Material.

Da das letzte Studiowerk FORTITUDE nun schon vier Jahre zurückliegt, haben Gojira in den vergangenen Monaten fleißig an Nachschub gearbeitet. Zudem hatten die Franzosen dieses Jahr einiges zu feiern. Anfang des Jahres erhielten Gojira einen Grammy in der Kategorie „Best Metal Performance“ für ihren Auftritt bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele 2024 in Paris. Zudem wurde anlässlich des zwanzigsten Geburtstags der Platte FROM MARS TO SIRIUS eine Live-Studio-Session aus den Silver Cord Studios veröffentlicht. Studio vs. Live Das ist aber auch das einzige Zugeständnis, das Joe Duplantier und seine Truppe diesbezüglich machen. Wie der Frontmann nämlich dem französischen Rolling Stone…