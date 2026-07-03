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Arkham Witch live in Augsburg 09.10.2026

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Künstler: Arkham Witch

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Iron Maiden-Konzert wegen Stromausfall verkürzt
Iron Maiden bei Rock am Ring 2026
Ausgerechnet das Konzert, das Iron Maiden für ihren neuen Konzertfilm aufnehmen wollten, musste überraschend unterbrochen werden.
Pech für Iron Maiden und ihre Fans: Das zweite Konzert der Heavy Metal-Legenden in der La Défense Arena in Paris musste aufgrund eines Stromausfalls unterbrochen und verkürzt werden. Dabei hatte die Band extra Vorkehrungen (darunter ein Handy-Verbot) getroffen, um die Show für einen neuen Konzertfilm aufzunehmen. Stromausfall und Sperrstunde Der Strom fiel ausgerechnet während ‘2 Minutes To Midnight’ aus. Zwar war die Arena nur zehn Minuten in Dunkelheit getaucht (Handy-Taschenlampen konnten im Stehplatzbereich nicht verwendet werden), die Bühne blieb aber insgesamt eine Stunde lang dunkel. Als das Problem endlich behoben war und die Band wieder auf der Bühne stand, kam…
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