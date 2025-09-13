Seht hier Deep Purples ‘Child In Time’ im Netflix-Trailer für die fünfte und letzte Staffel ‘Stranger Things’.

Sie haben es wieder getan: Die beliebte Netflix-Serie ‘Stranger Things’ hatte bereits im Finale der vierten Staffel den Metallica-Song ‘Master Of Puppets’ gefeatured, der infolgedessen — besonders von einem jüngeren Publikum — neue Aufmerksamkeit erlangte. Der Song landete damals in den Spotify-Charts. Nun hat sich Netflix erneut des Heavy Metal bedient, um dem Trailer für die neueste ‘Stranger Things’- Staffel die notwendige Epik zu verpassen. Das Video findet ihr ganz unten. Die ursprüngliche Version von ‘Child In Time’ erschien auf Deep Purples viertem Album DEEP PURPLE IN ROCK (1970). Im Trailer für ‘Stranger Things 5’ ist eine überarbeitete Version des…