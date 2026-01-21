Nora Falk, das Mädchen in der diesjährigen Christkind-Rolle in Nürnberg, hört zum Runterkommen am liebsten Slipknot.

Deutschland ist in Sachen Weihnachtswahnsinn bekanntlich ganz weit vorne – in den Städten kann man sich vor Weihnachtsmärkten kaum retten. Die Stadt Nürnberg erhebt das Spektakel auf ein weiteres Level: Hier wird alle zwei Jahre eine Botschafterin gewählt, die vier Wochen lang das Christkind verkörpern soll. Und das diesjährige Christkind Nora Falk beweist Geschmack: Um in der stressigen Vorweihnachtszeit zu entspannen, hört sie Metal. Metal-Christkind Das Christkind muss immer lächeln und freundlich sein – das kann anstrengend sein. In ihrer Pause hört die 16-jährige Nora Metal, um herunterzukommen. Ihre Mutter sagt: „Sie hat eine tolle Playlist zusammengestellt: viele Lieder von…