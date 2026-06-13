Bei der Entstehung neuer Musik hat sich die Meinung von Tarja Turunens Ehemann als besonders wertvoll für sie herausgestellt.

In einem Interview mit dem finnischen ‘Chaoszine’ sprach die frühere Nightwish-Frontfrau Tarja Turunen offen über die Unterstützung, die sie bei ihrer Arbeit als Musikerin durch ihren Ehemann erfährt. Mit diesem ist sie inzwischen beinahe 25 Jahre verheiratet. Entsprechend wichtig sei ihr deshalb dessen Meinung über ihre Musik. Ein eingespieltes Team „Er ist seit 2000 dabei, bei jeder Studio-Session, überall. Er hat mich gesehen, wie ich arbeite, was ich mache. Bis wir auch in diesem kreativen Prozess Partner wurden, bis er mich wirklich unterstützt hat, sogar bei einigen Texten, auch bei FRISSON NOIR (aktuelles Album – Anm.d.A.), war er immer an…