Vor 40 Jahren legten Kreator den Grundstein für eine Karriere, die bis heute nicht abgebrochen ist. Wir blicken zurück.

Wenn man über die Wurzeln des europäischen Thrash Metal spricht, kommt man an Kreator nicht vorbei. Ihr Debütalbum ENDLESS PAIN, veröffentlicht 1985, war der rohe und kompromisslose Startschuss einer der langlebigsten Metal-Karrieren Deutschlands. Heute jährt sich der Tag der Veröffentlichung zum 40. Mal, weshalb wir eine Reise zurück in die Vergangenheit wagen. Vom Keller in Essen zur internationalen Bühne Die Geschichte von Kreator beginnt 1982 in Essen, zunächst unter dem Namen Metal Militia, später Tyrant, bevor sie sich als Tormentor einen Namen machen. Mit den Demos BLITZKRIEG (1984) und END OF THE WORLD (1985) überzeugen sie das Berliner Label Noise…