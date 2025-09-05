Toggle menu

Augn live in Jena 28.01.2026

Künstler: Augn

Plattenteller mit Gavin Rossdale (Bush)
Bush
Ab Ende September beehren uns Volbeat mit einer Tournee. Im Vorprogramm spielt die englische Formation Bush. Deren Sänger Gavin Rossdale stellt sich unseren Fragen.
Die komplette Plattenteller-Rubrik mit Gavin Rossdale findet ihr in der METAL HAMMER-Juliausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Welches ist das neueste Album in deiner Sammlung? Gavin Rossdale: Darüber muss ich nicht lange nachdenken: Das dürfte Poppy mit NEGATIVE SPACES aus dem Jahr 2024 sein. MH: Welche Platte hat dein Leben verändert? GR: Ganz klar: Das muss NEVER MIND THE BOLLOCKS von den Sex Pistols gewesen sein. Es ist vermutlich das perfekteste Album aller Zeiten und hat eine musikalische Revolution losgetreten! MH: Nenne die meistgehörte…
