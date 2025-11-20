Bei einem Gastspiel in Buenos Aires passte Guns N’ Roses-Frontmann Axl Rose etwas nicht, weswegen er ein wenig ausflippte.

[Update 23. Oktober 2025] Was sich zuvor schon andeutete (siehe unten), ist endlich Gewiss: Der gut dokumentierte Live-Ausratser von Axl Rose hat nichts mit dem Spiel von Guns N’ Roses-Schlagzeuger Isaac Carpenter zu tun. Schuld trägt allein: die Technik. Weil die Geschichte und Gerüchte, Axl Rose sei womöglich unzufrieden mit der Performance von Isaac Carpenter gewesen, schnell die Runde machten, sahen sich Guns N’ Roses zu einem offiziellen Statement auf ihrer Facebook-Seite gezwungen. Dort erklären sie: "Während des ersten Songs unseres Konzertes in Buenos Aires, war auf Axls In-Ear-Monitor nur die Percussion zu hören anstatt des gesamten Mixes. Das Problem…