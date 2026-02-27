Wie Strippenzieher Tobias Forge andeutet, gönnen sich die schwedischen Okkultmetaller Ghost vorerst offenbar eine Verschnaufpause.

Ghost haben kürzlich ihre Neuinterpretation des Pet Shop Boys-Klassikers ‘It’s A Sin’ veröffentlicht. Insofern drängt sich bei Interviews tatsächlich die Frage auf, ob der Track womöglich ein Vorbote für eine EP ist. Im Gespräch bei Global News sollte Bandmastermind Tobias Forge dazu Stellung nehmen. Bei dieser Gelegenheit gestand der Schwede, dass es derzeit keine konkreten Pläne für seine Formation gibt, er jedoch gerade Musik einspielt — allerdings nicht für Ghost. Die Zukunft ist offen "Nein, Stand jetzt kommt keine EP", stellte Forge klar. "Abgesehen von der Tournee [durch Nordamerika — Anm.d.A.], die wir gerade machen, haben wir nichts anderes geplant.…