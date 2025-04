Paradise Lost haben sich in den vergangenen Monaten intensiv ihrem neuen Album gewidmet. Laut Gitarrist Gregor Mackintosh ist die Arbeit fast getan.

Seitdem 2020 OBSIDIAN erschienen ist, warten Fans auf musikalischen Nachschub von Paradise Lost. Zwischendurch – genauer 2023 – gab es eine Neuauflage von ICON anlässlich des 30. Jubiläums der Platte. Kurz nach der Veröffentlichung erklärte Sänger Nick Holmes gegenüber Metal Global, dass die Band intensiv an neuen Liedern arbeite und er hoffe, dass sie 2024 aufgenommen werden können. Was lange währt... Das war wohl der Fall. Immerhin wurde Lead-Gitarrist Gregor Mackintosh kürzlich von Chiles PowerOfMetal nach dem Stand der Dinge gefragt. Dieser bestätigt, dass das Album „bereits zur Hälfte aufgenommen“ sei. Weiterhin erklärt er: „Nächste Woche fahre ich nach Schweden,…