Devildriver kündigen ihr nunmehr elftes Studioalbum an. Mit der ersten Single gibt es auch schon einen Vorgeschmack auf die Scheibe.

Drei Jahre nach dem Ende der DEALING WITH DEMONS-Dilogie kündigen Devildriver ihr neuestes Studiowerk an. STRIKE AND KILL soll am 10. Juli 2026 über Napalm Records erscheinen. Mit von der Partie ist auch Lead-Gitarrist Gabe Mangold, der 2025 als Ersatz für Mike Spreitzer zur Band stieß. Spreitzer verabschiedete sich im September 2024 nach zwanzig Jahren von Dez Fafara und dem Rest der Truppe, um seinen eigenen Weg zu gehen. Damals bemängelte der Gitarrist, dass sich Devildriver bereits seit 2014 „mehr wie ein Teilzeit-Job angefühlt“, er jedoch wieder Vollzeitmusiker sein wolle. Hätte er sich mal ein bisschen mehr geduldet. Nach ein…