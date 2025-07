Das einstige Metalllica-Mitglied Dave Mustaine mutmaßt, dass sich Kirk Hammett und Co. bei ‘Enter Sandman’ wohl anderweitig bedient haben.

Es ist nun wirklich kein Geheimnis, dass es Dave Mustaine schwerfällt, seinen Groll gegen Metallica, welche ihn 1983 ohne Vorwarnung rausgeschmissen haben, abzulegen. Nun bekommt die Geschichte der verbalen Spitzen des Megadeth-Boss in Richtung seiner früheren Band-Kollegen ein neues Kapitel. Denn: Er bringt ein potenzielles Plagiat ins Spiel. Dabei geht es um keinen geringeren Song als den wohl größten Hit der "Four Horsemen": ‘Enter Sandman’. Laut Mustaine sollen James Hetfield und Co. das Haupt-Riff des Liedes von einer anderen Band übernommen haben — ganz ohne jegliche Kenntlichmachung oder rechtliche Klärung. Die Anschuldigungen erhob der 63-Jährige, als er ein ausführliches Interview bei…