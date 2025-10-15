Journey-Keyboarder Jonathan Cain hat mit ‘No One Else’ ein Lied zu Ehren des rechten Aktivisten Charlie Kirk aufgenommen.

Damit dürften Journey für zahlreiche Fans endgültig ein rotes Tuch darstellen – schade um so großartige Songs wie ‘Don’t Stop Believin’’, ‘Separate Ways’ oder ‘Any Way You Want It’. Neu ist es nicht, dass Keyboarder und Gitarrist Jonathan Cain dem christlich-rechten Spektrum angehört. Doch einen Song zu Ehren des am 10. September 2025 ermordeten Charlie Kirk (so verachtenswert die Tat auch war) hätte der Musiker jetzt wirklich nicht schreiben müssen. Trennung von Werk & Künstler? Doch genau das hat Jonathan Cain getan. Mit ‘No One Else’ will das Journey-Mitglied den bei einem Attentat um Lebens gekommenen rechten Aktivisten ehren. Das…