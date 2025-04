In einem Interview spricht Billy Morrison über seine lange Freundschaft zu Ozzy Osbourne und warum er dennoch nicht beim Abschiedskonzert dabei sein kann.

Der britische Gitarrist und Sänger Billy Morrison gehört vermutlich zu Ozzy Osbournes engsten Freunden. Zusammen betreiben die beiden Musiker seit einiger Zeit den Podcast The Madhouse Chronicles. Außerdem hat der Billy Idol- und ehemalige The Cult-Gitarrist vergangenes Jahr sein drittes Soloalbum THE MORRISON PROJECT veröffentlicht, woran Ozzy ebenfalls beteiligt war. Die beiden Lieder ‘Crack Cocaine’ und ‘Gods Of Rock And Roll’ stammen aus gemeinsamer Feder, wobei Letzteres lediglich auf der Deluxe-Edition des Albums zu finden ist. Ozzys Wort gilt Auch ‘Crack Cocaine’ hat es doppelt auf die Platte geschafft – in ausgereifter Form und als Demoversion. Im Interview mit Loudwire…