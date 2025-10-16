Kreator warten im Herbst mit einem Dokumentarfilm sowie der Autobiografie von Sänger und Gitarrist Mille den 40. Jahrestag ihres Debütalbums.

METAL HAMMER: Wie war es, anlässlich des 40. Jubiläums von ENDLESS PAIN nicht nur mit dem Film, sondern auch dem Buch eine Reise in die Vergangenheit zu unternehmen? Mille Petrozza: Das hat sich ein bisschen so ergeben. Der Film war nicht darauf ausgelegt, irgendwelche Jubiläen zu feiern, sondern es ist alles zusammengefallen. Und dass das alles mit dem Buch kommt, ist auch purer Zufall. Aber dieses alte Archivmaterial lebt im Film…