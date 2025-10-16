Der Schlagzeuger Matt Cameron machte im Juli öffentlich, dass er Pearl Jam nach 27 Jahren verlassen werde. Nun erklärt er, warum.

In einem Interview mit Billboard erklärt der langjährige, nun ehemalige Pearl Jam-Schlagzeuger, warum er sich dazu entschieden hatte, die Band nach 27 Jahren zu verlassen. Der Trommler erklärte, dass er seine Entscheidung alles andere als Hals über Kopf gefällt hat: "I habe sie definitiv rechtzeitig informiert. Ich habe seither mit Jeff (Ament, Bass - Anm.d.Red.) und Stone (Gossard, Gitarre - Anm.d.Red.) ein wenig gesprochen ... Es war in Ordnung. Ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal wieder gemeinsam auf ein Bier treffen oder so." Eigene Ideen Grund für seine Entscheidung waren offenbar die Anstrengungen, welche die vielen Pearl Jam-Konzerte fordern, sowie…