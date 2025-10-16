Saxon-Frontmann Biff Byford hält sein Versprechen und gibt regelmäßig Updates zu seinem Gesundheitszustand. Und der sieht gut aus.

Saxon mussten diesen Sommer einige Auftritte absagen, da Frontmann Biff Byford dringend operiert werden musste. Bei dem 74-Jährigen wurde ein Tumor im Darm entdeckt. „Die Operation war erfolgreich“, erklärte der Sänger im August. „Sie haben den gesamten Krebs entfernt, aber müssen sicherstellen, dass sich kein Krebs mehr in meinem Blutkreislauf befindet.“ Deshalb folgte zur Sicherheit eine Chemotherapie. Bicycle-Biff In monatlichen Videobotschaften wendet sich Byford seit dem Einriff an die Saxon-Fans, um diese auf dem Laufenden zu halten. Immerhin stünden im Fall einer Verschlechterung seiner Gesundheit die restlichen Auftritte dieses Jahr ebenfalls auf der Kippe. In seinem neuesten Video zeigt sich…