Extremwetter, große Probleme und Lob an die Besucher: Wir haben die Veranstalter unserer geliebten Sommer-Open Air-Festivals befragt.

Wacken 2025 - Veranstalter-Interview mit Thomas Jensen Sind die Umstände krasser, als sie 2023 waren? Es ist anders, und schwer in Worte zu fassen. Mein Fuß war kaputt, nachdem ich am Sonntag im Landgasthof umgeknickt war. Ich habe hier jede Menge Kilometer abgerissen, aber kann ja umstellen: An vielen Stellen war ich gar nicht, entweder aus Zeitmangel oder weil ich mich nicht selbst beweisen musste. Aber…