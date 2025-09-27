Parkway Drive spielen am 19.09.2025 die erste Deutschland-Show ihrer Tournee in der Quarterback Immobilien Arena in Leipzig.

Am Freitag, den 19.09.2025 werden Parkway Drive ihr erstes Deutschlandkonzert der "20 Years Anniversary Tour 2025" in der Quarterback Immobilien Arena in Leipzig spielen. Einlass ist voraussichtlich um 16:30 Uhr. The Amity Affliction: ca. 18 Uhr Thy Art Is Murder: ca. 19 Uhr Parkway Drive: ca. 20:15 Uhr Ende: ca. 22:30 Uhr Adresse: Am Sportforum 2-3, 04105 Leipzig Tickets Tickets sind noch über Eventim erhältlich. In der neuen METAL HAMMER-Oktoberausgabe durchleuchten wir ausführlich die Historie von Parkway Drive. Dazu weitere Interviews, der Megabericht vom Summer Breeze Open Air und vieles mehr. Anfahrt Mit öffentlichen Verkehrsmitteln Ab Leipzig-Hauptbahnhof verkehren die Straßenbahnlinien…