Dafür, dass Guns N’ Roses in ihrer Kernwirkungsphase nur (fast) fünf Alben veröffentlicht hat, ist ihre musikalische Hinterlassenschaft bemerkenswert.
Die komplette Wertschau der Guns N’ Roses-Alben findet ihr in der METAL HAMMER-Augustausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Goldwert USE YOUR ILLUSION I & II (1991) Wenn Guns N’ Roses’ Debüt ‘Terminator’ war, ist dieser Doppelschlag ihr ‘Terminator 2: Judgment Day’ (zu dem die Band mit ‘You Could By Mine’ auch eine Soundtracksingle abliefert.) Während Camerons Fortsetzungsfilm Leinwandschauwerte in neue Höhen schraubt, greifen die Gunners nicht minder tief in die Trickkiste: Gäste wie Shannon Hoon (Blind Melon), Alice Cooper und Michael Monroe werden aufgefahren, während das…