Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Bad Omens live in Berlin 06.12.2025

teilen
mailen
teilen

Adresse:


Künstler: Bad Omens

Ort:

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Wertschau: Guns N’ Roses
Guns N’ Roses
Dafür, dass Guns N’ Roses in ihrer Kernwirkungsphase nur (fast) fünf Alben veröffentlicht hat, ist ihre musikalische Hinterlassenschaft bemerkenswert.
Die komplette Wertschau der Guns N’ Roses-Alben findet ihr in der METAL HAMMER-Augustausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Goldwert USE YOUR ILLUSION I & II (1991) Wenn Guns N’ Roses’ Debüt ‘Terminator’ war, ist dieser Doppelschlag ihr ‘Terminator 2: Judgment Day’ (zu dem die Band mit ‘You Could By Mine’ auch eine Soundtrack­­single abliefert.) Während Camerons Fortsetzungsfilm Leinwandschauwerte in neue Höhen schraubt, greifen die Gunners nicht minder tief in die Trickkiste: Gäste wie Shannon Hoon (Blind Melon), Alice Cooper und Michael Monroe werden aufgefahren, während das…
Weiterlesen
Zur Startseite