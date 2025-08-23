Kreator-Bassist Frédéric Leclercq spricht über die Arbeit am nächsten Album, welches Anfang 2026 erscheinen soll.

In einem Interview mit Loaded Radio spricht Bassist Frédéric Leclercq über das neue Kreator Album: „Wir sind in den letzten Zügen für ein neues Album, das irgendwann nächstes Jahr erscheinen wird. Ich habe zwei Monate im Ausland verbracht – erst haben wir in Deutschland mit der Band an Songs gearbeitet, und dann waren wir in Schweden [für die Aufnahmen].“ Für ihr 16. Studioalbum haben die Thrash Metal-Veteranen – wie schon für PHANTOM ANTICHRIST (2012) und GODS OF VIOLENCE (2017) – den schwedischen Produzenten Jens Bogren beauftragt. Die Aufnahmen fanden in den Fascination Street Studios in Örebro, Schweden statt. Auf die…