‘Spinal Tap II: The End Continues’ ist der langersehnte Nachfolger der Mockumentary ‘This Is Spinal Tap’ (1984). Seht hier den Trailer!

[Update 25.7.2025] Der erste Trailer zur ‘This Is Spinal Tap’-Fortsetzung ‘Spinal Tap II: The End Continues’ ist da. Begleitend zu, Filmtrailer heißt es: "Was kommt nach 11? Wir werden es bald herausfinden. Einundvierzig Jahre nach der Kultkomödie This is Spinal Tap vereint Spinal Tap II: The End Continues Regisseur Rob Reiner erneut mit Christopher Guest, Michael McKean und Harry Shearer, die in der lang erwarteten Fortsetzung in ihre legendären Rollen als Heavy Metal-Band Spinal Tap zurückkehren. Mit dabei: Elton John, Paul McCartney, Garth Brooks, Questlove und viele mehr." Im September 2025 soll ‘Spinal Tap II’ in den Kinos zu sehen…