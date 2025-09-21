Saxon mussten zuletzt einige Auftritte absagen, da Sänger Biff Byford notoperiert werden musste. Nun ist klar, warum und wie es ihm geht.

Saxon mussten kürzlich einige Auftritte absagen, darunter auch das Wacken Open Air und das Summer Breeze. Als Grund wurde angeben, dass Frontmann Biff Byford sich einem Eingriff unterziehen muss, der keinen Aufschub duldet. Weitere Details blieben zunächst aus. Der 74-Jährige hatte bereits in der Vergangenheit mit gesundheitlichen Problemen zu hadern. 2019 erlitt er einen Herzinfarkt. Vergangenen August wurde er wegen Vorhofflattern, einer Herzrhythmusstörung, behandelt, gefolgt von einer Leistenoperation Ende 2024. Positives und Negatives Nun gab der Sänger selbst ein Statement ab, was der Grund für die Operation war und wie sein derzeitiger Zustand ist. In einer Videobotschaft erklärt er: „Ich…