Seit über 40 Jahren ist Kirk Hammett Gitarrist von METALLICA. Jetzt bietet der Musiker mit ‘The Collection’ einen Einblick in seine Gitarrensammlung.

Metallica-Gitarist Kirk Hammett möchte neben seiner Musikkarriere auch unter die Autoren gehen – oder zumindest unter die Fotografen. In Zusammenarbeit mit Gibson präsentiert der Musiker das Coffee Table Book ‘The Collection’. Ein erster Trailer wurde bereits von Gibson auf deren YouTube-Kanal veröffentlicht. Metallica-Fans dürfen sich laut der Ankündigung auf exklusive Fotos von Hammetts bekanntesten Gitarren freuen, inklusive Kommentaren des Künstlers. Hammetts Sammlung Wer jetzt schon einen ersten Blick in Kirk Hammetts umfangreiche Sammlung werfen möchte, kann dies auf dem offiziellen Gibson TV YouTube-Kanal tun. Denn bereits letzten Oktober veröffentlichte Gibson ein Video der ‘The Collection’-Serie, in dem Moderator Mark Agnesi…