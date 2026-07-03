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Balaclava live in Zürich 28.07.2026

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Adresse:
Mikro, Zürich

Zürich

Künstler: Balaclava

Ort: Mikro, Zürich

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Green Carnation kündigen Finale ihrer Albumtrilogie an
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Green Carnation wollen noch dieses Jahr ihre A DARK POEM-Trilogie vollenden. Mit der Ankündigung des neuen Werks geht eine Single einher.
Acht Jahre, nachdem Green Carnation mit der Arbeit an der Trilogie „A Dark Poem“ begonnen hatten, soll diese schon bald gänzlich für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Im September 2025 erschien A DARK POEM, PART 1: THE SHORES OF MELANCHOLIA. Im April 2026 folgte A DARK POEM, PART 2: SANGUIS. Exakt ein Jahr nach dem Auftakt der Trilogie soll am 4. September A DARK POEM, PART 3: THE MESSIAH COMPLEX via Season Of Mist das Licht der Welt erblicken. Ein neues Universum „A DARK POEM ist mit Abstand unsere größte Errungenschaft seit LIGHT OF DAY, DAY OF DARKNESS“, meint Green Carnation-Sänger…
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