Aufgrund neuer rechtlicher Bestimmung muss sich Marilyn Manson auf eine weitere Klage seiner Ex-Assistentin gefasst machen.

Die Klagen gegen Marilyn Manson mussten bekanntlich fallengelassen werden, weil sie zum einen verjährt waren, und zum anderen, weil die Anschuldigungen nicht zweifelsfrei bewiesen werden konnten. Eine Frau, die den Schock-Metaller mehrfach verklagt hatte, wagt nun einen weiteren Anlauf vor Gericht. Hierbei handelt es sich um seine einstige Assistentin Ashley Walters. Ihre Klage wegen sexueller Nötigung war abgewiesen worden — jetzt sieht sie dank eines neuen Gesetzes in Kalifornien eine neue Chance. Doch nicht verjährt Wie der US-amerikanische Rolling Stone berichtet, ermöglicht dies das kalifornische Gesetz AB 250, welches erst am 1. Januar 2026 in Kraft getreten ist und mit…