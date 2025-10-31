Blind Guardian scheinen aufgrund der vielen Konzerte zuletzt wieder Geschmack an Musik zum Headbangen gefunden zu haben.

Das dürfte die Fan-Herzen höherschlagen lassen: Nachdem Blind Guardian auf ihren jüngsten Werken einen recht proggig-verkopften Ansatz gewählt haben, scheinen die Krefelder nun tatsächlich mit dem Gedanken zu spielen, wieder Musik zu schreiben, zu der man moshen will. Diese Tendenz hat zumindest Frontmann Hansi Kürsch in einem aktuellen Interview durchscheinen lassen. Traditioneller Stil Darauf angesprochen, dass der Sound und die Produktion auf einem potenziellen neuen Album nicht "viel größer" werden kann als auf den letzten Longplayern, erwiderte der Blind Guardian-Sänger: "Ja, das war mein Gefühl nach TWILIGHT ORCHESTRA: LEGACY OF THE DARK LANDS [2019]. Und ich war froh, als wir…