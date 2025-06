Metallica und ihre Fans haben letzte Woche bei einem Live-Konzert in den Staaten im wahrsten Sinne des Worte die Erde zum Beben gebracht.

Dass Metallica-Konzerte schon seit etlichen Jahren monumentale Ereignisse sind, dürfte hinreichend bekannt sein. In den Vereinigten Staaten von Amerika kam nun noch eine weitere Ebene hinzu. Denn bei der Liveshow am vergangenen Mittwoch, den 7. Mai 2025 im Lane Stadium in Blacksburg, Virginia bebte die Erde merklich. Wir wollen hüpfen Und zwar in solch einem Ausmaß, dass das seismologische Institut der Virginia Tech-Universität gleich zwei kleine Erdbeben nachweisen konnte. Die Erschütterungen ereigneten sich beide während des vermeintlich bekanntesten Songs von Metallica: ‘Enter Sandman’. Die Beben hervorgerufen haben die Besucher des Gastspiels von Drummer Lars Ulrich, Bassist Robert Trujillo sowie der…