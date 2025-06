I Prevail machen fortan ohne Vokalist Brian Burkheiser weiter, der sich schon länger mit einer komplizierten Erkrankung herumschlägt.

Bei der Metalcore-Formation I Prevail vollzieht sich ein Personalwechsel. Die Band und Frontmann Brian Burkheiser gehen ab sofort getrennte Wege. Aus Sicht der US-Amerikaner erscheint dies als logischer Schritt, da Burkheiser zuletzt sowieso nicht an den Live-Aktivitäten teilnehmen konnte. Der Frontmann leidet am seltenen und schwer zu diagnostizierenden Eagle-Syndrom. Geordnete Verhältnisse Hierbei handelt es sich um eine knöcherne Fehlbildung im Schädel- beziehungsweise Gaumenbereich, welche Schmerzen, Schluckstörungen und Tinnitus verursachen kann. Als Ersatz für Brian Burkheiser sprang bei I Prevail in jüngster Zeit Shouter Eric Vanlerberghe ein, welcher Unterstützung von Gitarrist Dylan Bowman bekam. Diese Aufstellung behält das neuerliche Quartett nun…