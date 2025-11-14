Jack Osbourne zieht für das britische Dschungelcamp ‘I’m A Celebrity - Get Me Out Of Here’ für ein paar Wochen in den Regenwald.

Wie der Vater, so der Sohn. Ozzy Osbourne biss bekanntermaßen auf der Bühne einer Fledermaus den Kopf ab. Sein Sohn Jack Osbourne möchte es ihm vielleicht nun bei den schaurigen Mutproben des britischen Dschungelcamps ‘I’m A Celebrity - Get Me Out Of Here’ gleichtun. Welcome To The Jungle Was nach Satire klingt, bestätigt Osbourne jedoch mit einem Post auf Instagram. Dort schreibt er: "Mir wurde gesagt, ich soll das geheimhalten, aber jetzt ist die Katze aus dem Sack. Ich werde für ein paar Wochen in den Dschungel gehen. Ich fragt euch sicher, warum. Ich denke, ich stehe einfach auf Bestrafungen, hahaha."…