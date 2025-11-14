Das Organ von Avenged Sevenfold-Sänger M. Shadows ist lädiert: Bei einer Stimmlippe hat ein Arzt eine Blutung diagnostiziert.

Schlechte Nachrichten für Fans von Avenged Sevenfold: Frontmann M. Shadows muss sich derzeit wieder mit derselben Verletzung an den Stimmbändern herumschlagen, die er bereits 2017 erlitten hatte. Aufgrund der damaligen OP musste die für 2018 angesetzte Tour abgesagt werden. Diesmal betrifft es Konzerte in Lateinamerika, die jedoch in Bälde nachgeholt werden sollen. Entscheidung der Vernunft "Schweren Herzens und mit Bedauern müssen wir bekanntgeben, dass wir wegen eines bestimmten Leidens namens Vokalhämatom die notwendige Entscheidung getroffen haben, unsere Tour auf Anfang nächsten Jahres zu verlegen", teilen Avenged Sevenfold in den Sozialen Medien mit. Laut der Google KI entsteht "ein Vokalhämatom, auch…