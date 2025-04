Randy Blythe hat schon einen Plan für sein nächstes Buchprojekt. So will der Lamb Of God-Sänger einen Roman im Horror-Genre in Angriff nehmen.

Lamb Of God-Frontmann Randy Blythe hat Mitte Februar sein zweites Buch ‘Just Beyond The Light: Living With The War Inside My Head’ (bislang nur auf Englisch zu haben) veröffentlicht. Im Gespräch beim Horror Pop After Midnight-Podcast plauderte der 54-Jährige über den Schmöker sowie darüber, was er als nächstes in Sachen Literatur vorhat. Dabei soll es um Horror gehen, verrät der Metaller. We Drink Your Blood "Dies ist mein zweites Buch", erläutert der Lamb Of God-Schreihals. "Das erste Buch, das ich geschrieben habe, heißt ‘Dark Days’ und dreht sich um die rechtlichen Schwierigkeiten, die ich in der Tschechischen Republik hatte. In dieser…