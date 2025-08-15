Black Sabbath haben die Ehrenauszeichnung „Freeman of Birmingham” erhalten, und alle Originalmitglieder waren bei der Zeremonie anwesend.

2025 scheint das Black Sabbath-Jahr schlechthin zu sein. Zum einen findet am 5. Juli in Birmingham das eintägige Festival „Back To The Beginning“ statt, bei dem Ozzy Osbourne und Black Sabbath feierlich ihren Bühnenabschied begehen. Auch wurde Anfang dieses Jahres bekanntgegeben, dass alle ursprünglichen Mitglieder der Band die höchste Ehre ihrer Heimatstadt verliehen werden soll. Die musikalische Identität Birminghams Am 28. Juni war es so weit. Bei der Zeremonie im Rathaus von Birmingham wurden Tony Iommi, Geezer Butler, Ozzy Osbourne und Bill Ward vom Oberbürgermeister und Stadtrat Zafar Iqbal die Schriftrollen und Medaillen zur Auszeichnung „Freedom Of The City“ überreicht.…