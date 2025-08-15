Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Judas Priest, Warmen, Warkings sowie einigen weiteren.

Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Auri 'Museum Of Childhood' Mimi Barks 'Crawling' Brunhilde 'Halali' Demon Hunter 'Sorrow Light The Way' Frayle 'Walking Wounded' Judas Priest 'War Pigs' Lord Of The Lost x Tina Guo 'Ghosts' Warkings 'Hangman's Night' (feat. Dominum) Warmen 'Nine Lives'