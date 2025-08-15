Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Barcelona Gipsy balKan Orchestra live in Dresden 12.10.2025

teilen
mailen
teilen

Adresse:


Künstler: Barcelona Gipsy balKan Orchestra

Ort:

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Die Metal-Videos der Woche vom 04.07.
Judas Priest @ Arena Nürnberg, 04.07.2024
Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Judas Priest, Warmen, Warkings sowie einigen weiteren.
Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Auri ‘Museum Of Childhood’ Mimi Barks ‘Crawling’ Brunhilde ‘Halali’ Demon Hunter ‘Sorrow Light The Way’ Frayle ‘Walking Wounded’ Judas Priest ‘War Pigs’ Lord Of The Lost x Tina Guo ‘Ghosts’ Warkings ‘Hangman’s Night’ (feat. Dominum) Warmen ‘Nine Lives’ --- Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.
Weiterlesen
Zur Startseite