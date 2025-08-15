Dieses Jahr feiert ‘Der weisse Hai’ sein 50. Jubiläum und kehrt am 5. August zurück auf die große Kinoleinwand.

Unter der Regie von Oscar-Preisträger Steven Spielberg setzte ‘Der weisse Hai’ neue Maßstäbe für Spannung und Action. Schnell gewann der Film Kultstatus und revolutionierte die Filmindustrie für alle Zeiten. Mit einer Filmmusik, die für puren Terror sorgt, ist der Kultstreifen mit dem wohl berühmtesten Hai aller Zeiten unvergesslich und gehört zu den einflussreichsten Abenteuern der Filmgeschichte. Dieses Jahr feiert ‘Der weisse Hai’ sein 50. Leinwandjubiläum und kehrt am 5. August im Rahmen der Event-Reihe Best Of Cinema zurück auf die große Kinoleinwand. Zum Inhalt: Als sich die Gemeinde des Seebades Amity den Attacken eines mörderischen Weißen Hais ausgesetzt sieht, nehmen der…