Linkin Park spielen am Mittwoch die nächste Show ihrer Tournee im Olympiastadion in Berlin. Alles, was man wissen muss, haben wir hier zusammengefasst.

[Update:] Die Nachlese: So war es bei Linkin Park live in Berlin! --- Am Mittwoch (18.06.2025) werden Linkin Park ihr Konzert der "From Zero World Tour" im Olympiastadion in Berlin spielen. Einlass ist voraussichtlich um 16 Uhr. Beginn Grandson: ca. 17:25 Uhr Beginn Architects: ca. 18:45 Uhr Beginn Linkin Park: 20 Uhr Adresse: Olympischer Platz 3, 14053 Berlin Tickets Der Termin gilt als ausverkauft, doch bei Ticketmaster sind noch (Resale)-Tickets verfügbar. Anfahrt Mit dem Auto Aus Richtung Hamburg/Rostock: • Stadtring Richtung Charlottenburg (A100) • Ausfahrt Kaiserdamm Süd • Kaiserdamm entlang über den Theodor-Heuss-Platz, in Richtung Spandau (Heerstraße) immer geradeaus fahren,…