Monster Magnet-Schlagzeuger Bob Pantella verstärkt die Doom-Kapelle The Obsessed um Scott Weinrich nach einem personellen Abgang.

Bei den Doom-Metallern The Obsessed hat sich ein Personalwechsel vollzogen. Schlagzeuger Brian Costantino ist aus persönlichen Gründen bei der Band ausgestiegen. Doch Frontmann Scott "Wino" Weinrich und Co. haben es vollbracht, mindestens gleichwertigen Ersatz zu finden. Denn kein Geringerer als Monster Magnet- und The Atomic Bitchwax-Drummer Bob Pantella verdrischt nun die Felle bei der US-amerikanischen Gruppe — so auch bei der anstehenden Europatournee im Herbst. Stolz & glücklich "Nachdem sich The Obsessed-Trommler Brian Costantino kürzlich aus persönlichen Gründen von der Band zurückgezogen hat, sind wir sehr glücklich darüber, Bob Pantella bei The Obsessed willkommen zu heißen", kommentiert Weinrich die Neubesetzung.…